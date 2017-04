Qualifiez-vous pour l'Echappée belge au Portugal !

Bem vindo a Portugal ! Notre circuit vélo démarre dans la superbe ville d’Evora. Fondée par les Romains, la cité est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, son université est une des plus anciennes d’Europe. C’est ici que j’ai rendez-vous avec Wendy Nazaré, cette jeune belgo-lusitanienne, titulaire d’un master en psychologie, est une artiste reconnue dans tout le pays : sa chanson Lisboa illustre la dernière télénovela de la télévision portugaise.

Solaire et bienveillante, Wendy me fait découvrir sa région préférée : l’Alentejo. Aussi vaste que toute la Belgique, c’est la plus grande province du Portugal, son grenier à blé. Les pieds sur les pédales et la tête dans le ciel bleu azur, nous dévalons un océan de plaines dont les ondoyantes collines ressemblent à des vagues chargées de chlorophylle.

L’Alentejo est le premier producteur mondial de liège, mais ici, aucun bouchon à l’horizon, c’est très peu peuplé et les petites routes de campagne, bordées de chênes et de vignes, s’avèrent de fabuleuses pistes cyclables qui nous mènent près de la frontière espagnole où nous crapahutons autour de la citadelle de Monsaraz.

En longeant le chemin des contrebandiers, nous débusquons le château de Mertola, perché sur son éperon rocheux. Nous poursuivons notre route en descendant le Rio Guadiana jusqu’en Algarve. Et là, c’est le choc…l’Atlantique, sauvage, vivifiant, magnifique…

L’Algarve, c’est le terrain de jeu du flamand Jérôme Pannier, il a fondé ici une entreprise spécialisée dans l’organisation de voyages à bicyclette (www.musette.bike). Avec lui, nous empruntons le dernier tronçon de l’Euro-Véloroute n°1, c’est impeccablement flêché : il suffit de suivre la ligne bleue qui longe le littoral.

Emerveillés par les charmes de la lagune à Tavira, du port de pêche à Ferragudo, du musée de la mer à Portimào et de la forteresse de Sagres, nous terminons notre course au Cabo de Sào Vicente. Dans un paysage de bout du monde, le cap Saint-Vincent, aux impressionnantes falaises déchiquetées, marque le point le plus sud-occidental du continent européen.

Moi qui suis « un peu à l’ouest », dans cet autre Finistère battu par les vents du large, je me sens particulièrement bien… J’ai envie de partager avec vous ce sentiment de sérénité et je vous convie à venir pédaler ici avec moi. Cela vous tente ? Rien de plus simple : participez au casting que la RTBF organise ce samedi 29 avril à Lustin, en prélude à la Vieille Boucle Lustinoise.

Au terme d’une série d’épreuves de sélection, vous serez sans doute choisi(e)s pour accompagner ici, du 25/09 au 02/10/2017, la joyeuse équipe du Beau Vélo de RAVeL. Invités, tous frais payé par la production, vous ferez le plein de découvertes touristiques et d’aventure humaine. Vous serez aussi et surtout les héroïnes de cette Echappée belge que nous réaliserons dans le sud du Portugal, en radio sur VivaCité et en télé, sur la une et sur TV5 Monde. Toutes les infos sont en ligne sur www.rtbf.be/echappeebelge

A samedi, les ami(e)s