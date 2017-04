"TrustUp": les meilleurs professionnels pour votre maison

La plate-forme TrustUp permet aux particuliers de trouver gratuitement les meilleurs entrepreneurs pour construire et rénover. Simple, rapide et transparent, cet outil innovant offre la garantie d’un travail de qualité, et soutient les entrepreneurs de confiance dans la recherche de projets et la digitalisation de leur com.

Le projet d'Anaïs Ehlen (HEC Liège), Sébastien Remacle et Florian Husquinet (IEPS de Fléron) est né au sein du Venture Lab de l'ULg. « J'ai eu l'idée quand le cuisiniste travaillait chez mes parents a fait faillite au milieu du chantier », explique Sébastien. « Trouver des corps de métier fiables est compliqué. Cette plate-forme a pour but de les répertorier, vérifier leur sérieux (santé financière, assurances, historique du gérant, etc.), proposer un système de devis, voire des sites web performants. »

Plus d'infos : www.trustup.be

« TrustUp a de très bons atouts pour un succès commercial »

Manuel Pallage Directeur Général de NSI (société de services informatiques comptant 450 collaborateurs en Wallonie et à Bruxelles. Développement Agile, ERP, Infrastructure, Consultance) : « Ce projet répond à une problématique concrète. Comment identifier par exemple un spécialiste des toitures, à proximité, chaudement recommandé par des clients aux avis validés de manière neutre, dont les finances sont saines, qui ne tombera pas en faillite après avoir reçu l'acompte ? Pas simple. C’est le challenge et l’opportunité de TrustUp qui offre, au-delà d’une liste classique d’entrepreneurs recommandés, une valeur ajoutée d’accréditation financière (contrôle des comptes, TVA, historique du gérant, etc.) et technique (contrôle des accréditations nécessaires aux métiers annoncés). Les recommandations ou critiques sont vérifiées et l’existence de factures entre les parties, contrôlée. »

De l’aveu des fondateurs de TrustUp, près de 40% des entrepreneurs sont rejetés après leur analyse financière… « Cela fait frissonner, non ? C’est aussi un bon ‘elevator pitch’ pour l’entreprise car cela justifie pleinement leur démarche. »

Seul bémol, selon Manuel Palage : le nombre de prestataires référencés doit rapidement augmenter. « Afin de rendre les recherches totalement pertinentes. Mais le bouche à oreille fonctionne et TrustUp vient de recruter une commerciale expérimentée. Bref, un beau projet, sans limitation géographique, avec un modèle économique bien pensé et de jeunes entrepreneurs compétents, créatifs et rigoureux. Je leur souhaite beaucoup de succès. »