Grésil, orages et… neige: il va faire froid et maussade ce mercredi

Si des températures plus agréables sont attendues pour la semaine, le temps sera variable, ce mercredi, et très frais avec des giboulées parfois soutenues, annonce l’IRM. De la neige est même attendue sur les hauteurs.

Le temps reste variable et très frais en milieu de semaine avec des averses qui gagnent finalement toutes les régions et deviennent assez soutenues l’après-midi mercredi. Il y aura un risque de grésil et d’orage. La neige pourrait même temporairement faire son apparition sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Les embellies pourraient par contre être plus généreuses l’après-midi dans la région littorale.

Les températures ne dépasseront pas 6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 10 ou 11 degrés en Flandre. Vent faible de nord-ouest, s’orientant ensuite au nord en devenant généralement modéré l’après-midi.