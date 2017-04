Playoffs 1: Gand s'impose à Zulte Waregem (0-2) et reste dans les traces d'Anderlecht

La cinquième journée des Playoffs 1 s’ouvrait déjà ce mardi par la rencontre entre Zulte Waregem et La Gantoise. Les Buffalos se sont finalement imposés 0-2, rendant impossible le titre des Bruxellois cette semaine.

La Gantoise s’est imposée 0-2 à Zulte Waregem lors de la 5e journée des PO1 de Jupiler Pro League de football mardi soir. Grâce à cette victoire, les troupes d’Hein Vanhaezebrouck reviennent provisoirement à 5 points d’Anderlecht.

Les Gantois, invaincus dans ces Playoffs, se déplaçaient au Essevee dans l’optique de se rapprocher d’Anderlecht et de sécuriser leur deuxième place. Gand, qui a globalement dominé la première période, a ouvert le score grâce à son attaquant japonais Yuya Kubo, à la réception au petit rectangle d’un centre de Thomas Foket (0-1, 24e). Danijel Milicevic a eu l’occasion de faire le break pour les ’Buffalos’ mais le milieu bosnien a raté sa reprise (41e).

Francky Dury, qui a opéré deux changements au repos, a vu son équipe se procurer les occasions les plus franches en début de seconde mi-temps via Kingsley Madu (48e) et Mbaye Leye (53e). Même Brecht Dejaegere, venu défendre, a failli tromper son propre gardien mais Lovre Kalinic a été l’auteur d’un arrêt réflexe étourdissant (66e). Leye s’est encore illustré à la 71e mais sa reprise de volée est arrivée droit sur Kalinic. Le même Leye a eu l’égalisation au bout du pied dans les arrêts de jeu mais sa frappe s’est envolée au-dessus de la barre du gardien gantois. Dans la foulée, une rapide contre attaque ponctuée par Kalifa Coulibaly a scellé le sort de la rencontre (0-2, 90e+3).

Au classement, La Gantoise conforte donc sa deuxième place et compte 36 points. L’équipe de Francky Dury est 5e avec 29 points.

Mercredi (20h30), le Club Bruges (3e, 32 points) accueillera Ostende (6e, 28 pts), alors que le leader anderlechtois (41 pts) et Charleroi (4e, 30 pts) se défieront jeudi (20h30).