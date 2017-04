Saint-Ghislain: un hôtel en projet dans les bureaux de Belref

Lors du conseil de ce lundi, Laurent Drousie (CDH) a interrogé la majorité quant à l’avancement du projet. L’échevine de l’aménagement du territoire lui a répondu : « Le permis pour la transformation et l’extension d’un immeuble de bureaux en hôtel ainsi que le placement d’une enseigne publicitaire a été octroyé le 19/01/2015. Il a ensuite été prolongé. Le demandeur doit donc commencer les travaux de manière significative avant le 19/01/2018 et terminer le chantier au 19/01/2020. Sans quoi, le permis est périmé », a déclaré Séverine Demarez.

L’hôtel devait normalement voir le jour en 2016... Mais les travaux n’ont pas encore commencé. « On n’a rien de prévu pour le moment. On en est toujours aux perspectives. On veut en savoir plus sur la rentabilité du projet... Car on n’est pas rassurés en voyant l’environnement autour du bâtiment. Il y a beaucoup de camions qui viennent se garer et il y a aussi un bâtiment en ruine juste à côté.... Ça nous fait un peu peur, mais le projet n’est pas abandonné », commente Dominique Leone C’est la femme et le fils de ce dernier qui portent le projet. L’immeuble de bureaux (rez-de-chaussée plus trois étages), situé au numéro 100 de la rue de la Rivièrette, devrait en effet être transformé en un hôtel, qualifié de moyen standing.

