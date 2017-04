Affaire Publifin: Stéphane Moreau, le patron de Nethys, annonce sa démission du Parti socialiste

L’administrateur délégué de Nethys et bourgmestre d’Ans Stéphane Moreau a annoncé mardi sa démission du Parti socialiste, quelques jours après que l’ex-président de Publifin et Nethys André Gilles en eut été exclu, et alors que son propre cas devait être examiné avant la fin du mois par la commission de vigilance du PS.

Stéphane Moreau, qui avait déjà été suspendu de ses mandats internes au PS le 6 février dernier en même temps qu’André Gilles, à la suite du scandale Publifin, justifie sa décision par l’impossibilité de faire valoir sa position dans le contexte actuel et par la préservation des intérêts de l’entreprise.

« Après plus de trois mois d’observation des évolutions du dossier Publifin, je constate que mon appartenance politique me cause un préjudice personnel dans la mesure où je suis jugé non à l’aune des résultats économiques de l’entreprise que je dirige mais en fonction de critères strictement politiques », indique-t-il dans un communiqué.

« J’observe une différence de traitement injustifiée, notamment médiatique, réservée aux dirigeants d’entreprises engagés politiquement par rapport à ceux qui ne le sont pas (…) Il me semble indéniable qu’il est inutile de tenter davantage de démontrer qu’il n’est pas compatible d’appartenir à un parti politique et de diriger une entreprise à succès », poursuit-il.

L’Ansois souligne les bons résultats de l’entreprise qu’il dirige depuis qu’il a pris la tête de l’Association liégeoise d’électricité (ALE) en 2005 et défend une nouvelle fois la possibilité de cumuler l’appartenance à un parti politique et la direction d’une entreprise à succès. Il rappelle avoir développé son groupe en s’appuyant sur des soutiens « de toutes origines politiques ».

Mais « dans le contexte actuel, la poursuite de la croissance économique de l’entreprise requiert une forme de neutralité de ma part. Pour ces diverses raisons, et bien que je reste un homme de convictions, notamment en ce qui concerne l’importance de l’initiative industrielle publique, j’ai décidé, dès ce jour, de démissionner du Parti socialiste ».

Stéphane Moreau avait déjà annoncé fin janvier qu’il démissionnerait du mayorat d’Ans. Initialement annoncée pour mars, cette démission n’a toutefois toujours pas eu lieu, et l’intéressé ne l’évoque pas dans son communiqué.

La tornade Publifin

Entendu en commission d’enquête Publifin du parlement wallon, M. Moreau tout comme André Gilles avaient été mis sur la sellette pour leur responsabilité supposée dans la mise sur pied des comités de secteur de l’intercommunale Publifin, organes consultatifs dans lesquelles une vingtaine de mandataires locaux ont perçu d’importantes rémunérations fixes pour des prestations légères voire inexistantes.

Le modèle du groupe Publifin qu’ils ont créé a lui aussi fait l’objet de critiques, au vu de la hauteur des rémunérations octroyées aux dirigeants des sociétés privées qui en dépendent, et de la perte du contrôle public consenties par les communes associées.

André Gilles et Stéphane Moreau ont condamné les dysfonctionnements des comités de secteur tout en soutenant que rien d’illégal n’avait été commis. Une information judiciaire est ouverte au parquet général de Liège pour évaluer si des faits de faux, usage de faux et abus de biens sociaux ont été commis. La commission d’enquête parlementaire, quant à elle, pourrait finaliser cette semaine encore un premier rapport intermédiaire.

André Gilles avait été exclu du PS jeudi dernier

Rappelons que jeudi dernier, l’ex-député provincial et ex-président de Publifin André Gilles avait, lui, été exclu jeudi du PS. Le Bureau du parti avait décidé le 6 février de suspendre André Gilles de ses mandats internes et de saisir le Conseil de déontologie de sa situation suite aux révélations dans le cadre du dossier Publifin. Le Conseil de déontologie du parti a instruit le dossier et transmis, le 24 mars, son rapport à la Commission de vigilance, organe chargé de prendre les décisions. Cette commission a entendu M. Gilles jeudi après-midi et décidé son « exclusion immédiate ». Cette décision ne peut faire l’objet d’« aucun recours », précise le communiqué.

La commission de vigilance du PS devait se réunir ce mercredi sur le cas Moreau. La réunion est maintenue, a-t-on confirmé au boulevard de l’Empereur.