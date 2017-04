Temps frais et variable au menu de la semaine

Le temps sera variable ce mardi avec de timides éclaircies en matinée, puis une nébulosité variable accompagnée de quelques averses qui prendront parfois la forme de giboulées à partir du nord-ouest du pays, selon les prévisions de l’IRM. Le temps sera encore frais pour la saison, avec des maxima de 6 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 6 à 11 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré et soufflera de secteur nord-ouest.

Mardi soir et pendant la nuit, de nouvelles averses traverseront le nord du pays. Dans les autres régions, il devrait faire plus sec avec davantage d’éclaircies. Le thermomètre affichera des valeurs minimales allant de -3 degrés à l’est, à 0 voire 1 degré dans le centre du pays et 4 degrés en bord de mer. Les gelées au sol seront largement répandues et le vent, modéré, soufflera de secteur nord-est. À l’intérieur des terres, il s’affaiblira et soufflera de direction nord-ouest.

Le reste de la semaine, le temps restera frais et variable, avec des précipitations souvent plus marquées l’après-midi.

Le mercure devrait toutefois grimper à partir de ce week-end.