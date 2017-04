Radja Nainggolan fête son 250e match en Serie A avec un but (vidéo)

Radja Nainggolan a fait parler la poudre lundi soir avec les Romains. Contre la lanterne rouge du championnat italien, le Diable rouge a marqué juste avant la pause. Un but magnifique qui mettait un terme à une fantastique remontée de balle.

Un goal inscrit lors de son 250e match en Serie A. Il s’agit déjà du 10e but de la saison du « Ninja ». À ce sujet, on notera également le fait qu’il est devenu le troisième joueur à planter dix roses ou plus cette année, Dzeko et Salah ayant déjà réalisé cette prouesse.