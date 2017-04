Borinage/Hainaut: élection d'une miss ronde pour le Hainaut, 5 candidates sont de la région

A.U.

Une élection pour les femmes qui ont des formes, ça n’existe pas qu’en France. Ces concours de beauté percent tout doucement en Belgique, et plus particulièrement dans la région. Gaétan Lelong, photographe, est spécialisé dans les modèles rondes. Son épouse Stéphanie Brognez a d’ailleurs été élue Miss ronde en Belgique francophone ! Cette année, il met en place une élection où non seulement les votes des internautes comptent, mais surtout celui du jury ! La particularité : il n’y aura pas de public.