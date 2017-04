Droits TV: la décision est reportée au 2 mai

Ces derniers jours, nous avons contacté de hauts responsables de toutes les chaînes potentiellement concernées (VOO, Proximus, Eleven, Eurosport, RTBF, RTL) mais, partout, ce fut un peu la panique à l’autre bout du fil, et le silence absolu. Cela se comprend puisqu’en cas de fuite, l’amende prévue dans le cahier des charges signé par tout le monde est tout simplement énorme. Deux chiffres ont circulé à propos de cette amende : 1,5 million et 5 millions d’euros. « Je ne citerai pas de somme, et vous ne m’avez surtout pas sonné, mais si vous citez le deuxième chiffre comme amende possible, vous n’écrirez pas de bêtise », nous a juste concédé un cadre d’une chaîne…

Une chose est sûre ce lundi, la décision est reportée au 2 mai. Il se dit toutefois dans le microcosme qu’Eleven reste favori pour les directs (avec la création d’une chaîne Pro League dont les images pourraient être diffusées par Proximus et/ou VOO, Telenet, voire Orange, à condition qu’ils paient une somme suffisante à Eleven, dont ils retransmettent déjà les championnats étrangers). Mais Eurosport (qui veut s’étendre et a déjà acheté une partie de la Bundesliga pour le marché allemand) s’est invité dans la danse, tandis que VOO, Telenet et Proximus ont également dû transmettre une offre. Une précision : Eurosport est actuellement diffusé sur Proximus mais pas sur VOO. Il y aurait donc, le cas échéant, des négociations financières assez ardues à mener…