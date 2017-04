Un zoo de céramique... et une pipe érotique au musée de Nimy (+vidéo)

Le musée de Nimy propose ce printemps une exposition sur le thème des animaux. Et a aussi ressorti de ses collections une pipe d’écume plus que coquine !

Le musée de Nimy possède une incroyable collection de centaines de pièces de céramique, du XVIII e au XX e siècles. Sa nouvelle exposition temporaire a pour thème l’art animalier. Chats, poissons, oiseaux, écureuils, ours, dragons... Tout ce qui porte poils, plumes ou écailles a inspiré les faïenciers. Mais le musée possède aussi une riche collection de pipes d’écume... Dont cet exemplaire coquin ! Cliquez sur la vidéo et trouvez plus de détails dans la nouvelle édition digitale de La Province.