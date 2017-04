Borinage: grosse opération de contrôles menée avec l'AFSCA, l'ONEM, les douanes et le SPF Santé publique

La nuit de samedi à dimanche, la police boraine a mené des gros contrôles sur sa zone en collaboration avec les douanes, l’ONEM, l’AFSCA et le SPF Santé publique. Les commerces de nuits, bars à chicha et les cafés étaient ciblés. Trois établissements ont été fermés, de nombreux p.-v. ont été rédigés.

Au total, 116 personnes et 30 véhicules ont été contrôlés. Une personne a été prise en flagrant délit de possession de stupéfiants dans un café, une autre était en séjour illégal.

Trois établissements ont été fermés et mis sous scellés pour cause de travail au noir. Pour qu’un endroit ferme, il faut qu’il y ait plus de 50 % de personnel non déclaré.

Les douanes ont rédigé trois p.-v. dans les cafés et commerces de nuit, car des clients avaient sur eux des alcools provenant de la France.

L’AFSCA a rédigé 4 p.-v. pour diverses infractions. Des soucis d’hygiène ou encore d’infrastructures non conformes étaient les problèmes les plus souvent rencontrés.

Le SPF Santé publique a rédigé, lui, pas moins de 30 p.-v. et 4 avertissements dans 9 établissements. Le tabac et l’hygiène étaient les principales raisons. En effet, des clients fumaient à l’intérieur et à certains endroits, les fumoirs étaient non conformes.

L’ONEM a rédigé 5 p.-v. pour cause de travail au noir.

La zone de police avait mobilisé ses services d’Environnement, d’Enquêtes et Recherches, mais aussi la brigade anti-criminalité et les proximités. Plus de 30 personnes participaient à ces contrôles qui ont mis en avant une collaboration efficace avec tous les services sociaux.