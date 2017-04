Binche: Laeticia Bauwens, tuée sur le parking désert de Mons Expo, sera inhumée mercredi

Laeticia, la jeune binchoise assassinée à Mons samedi, repose depuis dimanche après-midi dans la maison de sa maman à Binche. C’est là que ces lundi 24 et mardi 25 avril, les amis, les connaissances et les personnes qui le souhaitent peuvent lui rendre hommage en respectant toutefois l’intimité de la famille. Les funérailles de la jeune femme seront célébrées ce mercredi 26 avril, dès 11h, en la Collégiale Saint-Ursmer, de Binche. La levée du corps aura lieu à 10h15 au domicile familial, rue de Laulaine. Laeticia sera ensuite inhumée dans le caveau de famille où repose son grand-père, au cimetière de Binche. Il est possible d’adresser ses condoléances auprès des pompes funèbres Van de Catseyne sur le site www.generales-obseques.be