Les élections françaises ont-elles été truquées? L'humoriste belge GuiHome laisse planer le doute dans une vidéo dans laquelle on le voit dans l'isoloir

La loi est claire : un Belge qui n’a aucun lien avec la France ne peut voter pour les élections présidentielles outre-Quiévrain. Pourtant, dans une vidéo publiée ce dimanche sur sa page Facebook, l’humoriste GuiHome a montré qu’il avait réussi à aller jusque dans l’isoloir pour donner son vote.

Sur cette séquence, on voit le jeune Namurois traverser la frontière et se rendre dans plusieurs bureaux de vote, dans l’espoir de pouvoir voter. Sauf que, et c’est bien logique, l’accès à l’isoloir va lui être refusé à plusieurs reprises, malgré des arguments qui tiennent la route : « Vous nous bassinez durant des mois avec vos élections et on ne peut pas voter ? ».

Jusqu’à ce dernier bureau, où Guihome et son équipe parviendront tout de même à aller dans l’isoloir et mettre le papier de leur candidat préféré dans l’enveloppe ! Un Belge a-t-il donc réussi à voter en France et, ainsi, « truquer » les élections ? Tout laisse penser que oui… jusqu’à ce que la scène soit coupée. En effet, alors que l’on assiste à tous les échanges entre GuiHome et les différents responsables jusque-là, on ne voit pas le moment où l’humoriste dépose son bulletin de vote dans l’urne. La belle expérience de l’humoriste a donc dû s’arrêter là, et son vote n’a probablement pas été pris en compte.

Force est toutefois de constater qu’il a déjà pu aller très loin, et que cette vidéo risque de faire grincer des dents…