Météo: un temps nuageux mais plus doux ce lundi avant le retour de la fraicheur

Les maxima atteindront 10 à 11 degrés en haute Belgique et de 13 à localement 15 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, une perturbation traversera le pays du nord-ouest vers le sud-est. Le ciel deviendra très nuageux à couvert avec par moments de la pluie. Les températures resteront positives dans toutes les régions, avec des minima de 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne à 5 degrés dans le centre et l’ouest. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, d’ouest à sud-ouest et qui, dans la moitié ouest du pays, virera au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 km/ h à la mer.

Mardi matin, le ciel sera d’abord encore très nuageux dans le sud-est du pays avec des précipitations, éventuellement à caractère hivernal sur les hauteurs de l’Ardenne. Ailleurs, le temps sera temporairement plus sec avec des éclaircies mais des averses arriveront rapidement depuis le nord-ouest.

L’après-midi, ces averses toucheront l’ensemble du territoire et elles pourront parfois être intenses et accompagnées de grésil, notamment dans l’ouest du pays. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Ardenne et 9 ou 10 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort , de secteur ouest à nord- ouest.