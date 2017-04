Benoît Lutgen félicite Emmanuel Macron

«Félicitations à Emmanuel Macron, en marche pour un projet équilibré, mobilisateur et démocratique», a-t-il tweeté avant d’ajouter: «plus de 40% pour les partis extrêmes au premier tour. Cela doit mobiliser tous les démocrates».

«Le cdH est heureux de voir Emmanuel Macron en tête du premier tour. Il démontre que la droite et la gauche, c’est dépassé», souligne par ailleurs le parti humaniste dans un communiqué.

«Porteur des mêmes valeurs que le leader d’En Marche! , le cdH et son président Benoit Lutgen se réjouissent de voir gagner le mariage de la volonté d’entreprendre et de la solidarité, des libertés fondamentales et de la tolérance, de la fraternité et de l’ambition européenne», ajoute-t-il.

«Cela étant, même si nous avons évité le pire d’un face-à-face extrême-gauche/extrême-droite, personne ne peut se réjouir, ce soir, que l’extrême-droite soit au second tour avec un score de plus de 20%. Personne ne peut se réjouir que les extrêmes représentent plus de 40% de l’électorat français. Cela doit tous nous mobiliser. Chaque jour. En France, chez nous et partout en Europe», conclut le cdH.