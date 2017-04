Frameries: deux voisins se livrent une guerre depuis 15 ans à cause d'un pigeonnier

Jean-Luc Berdal et Jean-Pierre Descamps, qui sont tous les deux voisins rue de Lambrechies à Frameries, ne s’adressent quasiment plus la parole depuis quinze ans. Et quand ils se croisent, la tension et les menaces sont presque toujours au rendez-vous. Tout ça à cause d’un pigeonnier…

Toutes les explications dans notre édition numérique.