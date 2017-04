Vandalisme à Wasmes: la stèle commémorative de la catastrophe de Marcasse incendiée

Asbl Marcasse et sa mémoire

C’est la propriétaire du lieu et administratrice de l’ASBL Marcasse et sa mémoire, Nadine Gravis, qui a été prévenue de bon matin de l’incendie.« Cette plaque commémorative a été placée en hommage aux mineurs qui ont péri par le feu. Que quelqu’un puisse agir de la sorte en brûlant cet édifice, je trouve cela décevant, triste et totalement idiot. La personne qui a fait ça n’a, selon moi, aucun respect. S’en prendre à quelque chose de symbolique comme cela est déplorable », a-t-elle confié.

Plus de détails dans notre édition numérique.