D3 amateurs: vainqueurs du Léopold (3-0), les Francs Borains ont cru au miracle

Quel scénario incroyable ! Alors que Molenbeek et Rebecq étaient menés à Waterloo et Tournai, les Francs Borains ont fait le job en surclassant le Léopold (3-0). Les hommes de Nicolas Huysman ont occupé provisoirement la tête, mais le RWDM et Rebecq l’ont finalement emporté en renversant la situation en fin de rencontre. Statu quo en tête de la série, à une petite journée de la fin du championnat.