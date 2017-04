Ils ont fait ducasse avant l'heure, ce dimanche, à l'Hôtel de Ville! (Photos et vidéos)

Dans 49 jours, le cœur de la cité du Doudou sera à nouveau animé par cette lutte cathartique entre le Bien et le Mal, symbolisée par un combat épique entre saint Georges et le dragon. Il va de soi qu’un tel combat ne peut se livrer sans d’essentielles répétitions. Dans le plus grand secret, ce dimanche, la communauté du Doudou s’est ainsi réunie dans la cour de l’hôtel de ville afin de procéder à quelques essais indispensables.

Hommes blancs, Hommes de feuilles, Chin-Chins, Diables mais aussi quelques musiciens, des policiers et des pompiers ont refait quelques phases clés du Lumeçon.« Condé, le nouveau cheval de saint Georges participera pour la première fois cette année à la ducasse. Le but de ces répétitions était de voir comment il réagit lorsqu’il est enfermé dans une enceinte. Ca sera aussi la première ducasse pour le nouveau petit saint Georges, Hugo Jaunart (11 ans). Au final, tout s’est très bien passé, dans un très bon état d’esprit. Nos deux cavaliers étaient en confiance et les chevaux se sont bien comportés. Les acteurs étaient ravis mais aussi très concentrés et conscients de l’importance de ces essais, » a commenté la réalisatrice Joëlle Wattier.