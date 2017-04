Présidentielle française: suivez en direct les toutes dernières infos - Macron et Le Pen qualifiés pour le second tour - Un front républicain se forme derrière Macron

20 heures 45 : François Fillon votera pour François Fillon

20 heures 32 : L’ancien Premier ministre Manuel Valls appelle à voter lui aussi pour Emmanuel Macron :

Comme au 1er tour je voterai @EmmanuelMacron le 7 mai.Chacun doit mesurer la gravité du moment et tout faire pour rassembler.Pour la France. — Manuel Valls (@manuelvalls) 23 avril 2017

20 heures 22 : le Premier ministre Bernard Cazeneuve appelle à voter pour Emmanuel Macron

20 heures 10 : découvrez le score des autres candidats :

Mélenchon et Fillon sont ex aequo avec 19 % des voix.

Benoît Hamon récolte 6,2 % des voix.

Nicolas Dupont-Aignan : 5 %

Jean Lassalle : 1,5 %

Philippe Poutou : 1,2 %

François Asselineau : 0,8 %

Nathalie Arthaud : 0,7 %

Jacque Cheminade : 0,2 %

20 heures : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au second tour :

Emmanuel Macron récolte 23,7 % des voix.

Marine Le Pen culmine à 21,7 % des voix.

19h55 - Résultats de dernière minute

Voici les résultats qui fuitent au QG de Emmanuel Macron

23% Emmanuel Macron

22.5 % Marine Le Pen

20% François Fillon

19% Jean-Luc Melenchon

19 heures 42 : Macron devant, Fillon et Le Pen ex aequo ?

Selon des informations reçues par La Libre, Emmanuel Macron l’emporterait avec 24 % des voix. Derrière lui, Le Pen et Fillon seraient tous les deux à 21 %. Derrière, Jean-Luc Mélenchon aurait 18 %.

19 heures 27 : La RTBF donne Macron en tête, suivie par Le Pen

19 heures 10 : Plusieurs sources confirment qu’Emmanuel Macron terminerait en tête du premier tour

Derrière le candidat d’En Marche, les résultats seraient très serrés.

19 heures 05 : Le journal Le Soir donne sa première estimation

Selon eux, Emmanuel Macron serait en tête du premier tour. La deuxième place ne serait pas encore déterminée.

19 heures : les premiers bureaux de vote ferment

18 heures 43 : Le 20 Minutes édition suisse nous donne de nouveaux sondages

Un premier institut donne les chiffres suivants: Macron 24,25%, Le Pen 20%, Melenchon 20%, Fillon 18% #radiolondres2017 — 20 minutes (@20minutesOnline) 23 avril 2017

Tandis qu'un second donne des chiffre légèrement différents: Macron 24%, Le Pen 22%, Fillon 20,5%, Melenchon 18% #radiolondres2017 — 20 minutes (@20minutesOnline) 23 avril 2017

18 heures 20 : Donald Trump juge l’élection présidentielle française « très intéressante »

Very interesting election currently taking place in France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 avril 2017

17 heures 51 : Jean-Luc Mélenchon s’impose dans la France d’outre-mer

Les Français des DOM-TOM et des territoires d’outre-mer ont, décalage horaire oblige, voté dès hier/samedi pour le premier tour de l’élection présidentielle française. D’après la RTBF, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête à Saint-Pierre et Miquelon (35,45% des voix) et en Martinique (27,36%).

En Guadeloupe, il est par contre devancé par Emmanuel Macron et est au coude-à-coude avec Marine Le Pen en Guyane.

Les électeurs d’outre-mer votant traditionnellement pour des candidats de gauche, les résultats de ces territoires ne sont toutefois pas forcément représentatifs du reste de l’électorat français.

17 heures 07 : abstention évaluée sur la journée entre 19% et 22%

Le taux d’abstention au premier tour de l’élection présidentielle devrait atteindre sur la journée entre 19 et 22%, selon des estimations de plusieurs instituts.

Ce taux serait faible, à 19%, selon Ifop-Fiducial pour CNEWS, Sud Radio et Paris-Match. Il s’élèverait à 21,5% d’après une estimation Harris Interactive pour M6, et à 22% pour Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, LCP/Public Sénat, RFI-France 24, Le Point et Le Monde.

17 heures : Le taux de participation est de 69,42 %

Ce résultat est inférieur d’1 point à celui de l’élection de 2012 au même moment.

[#ElectionPrésidentielle2017] 69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012 pic.twitter.com/uC2rI9mmnq — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017

15 heures 56 : Première estimation des votants français du Quebec

Selon plusieurs sources, voici les résultats du Québec :

Macron : 30,6 %

Melenchon : 25,5 %

Fillon : 15,7 %

Le Pen : 13,9 %

Hamon : 8,1 %

Attention cependant, ces résultats ne sont pas officiels et sont à considérer avec recul.

France: Voters in Quebec (unconfirmed)



Macron 30,6%

Melenchon 25,5%

Fillon 15,7%

Le Pen 13,9%

Hamon 8,1%#JeVote — Jeffs (@jeffs_araujo35) 23 avril 2017

15 heures 24 : Les premières tendances à la sortie des urnes

Selon la RTBF, voici un sondage effectué à la mi-journée :

Macron 24 %

Le Pen 22 %

Fillon 20,5 %

Mélenchon 18 %

15 heures 23 : Jean-Luc Mélenchon arriverait en tête en Outremer

Selon nos confrères de la RTBF, Mélenchon arriverait premier à St-Pierre et Miquelon, avec 35,45% des voix. Il est suivi par Marine Le Pen, avec 18,16% et Macron (17,97%).

En Guyane, Mélenchon gagnerait avec 24,72% des voix. Marine Le Pen le suit de très près avec 24,29% des voix. Emmanuel Macron serait troisième avec 18,75%.

Comparatif 2012/2017 des résultats du 1er Tour dans 4 DOM : Mélenchon explose les compteurs. #RadioLondres #Elections2017 pic.twitter.com/JDWObUtJb2 — Léos (@leosmaere) 23 avril 2017

14 heures 27 : Les affiches Marine Le Pen absentes des bureaux de vote à l’étranger

Les affiches de la candidate de l’extrême droite française Marine Le Pen n’ont pas pu être apposées dans les bureaux de vote à l’étranger, faute d’avoir été fournies dans les délais légaux, selon le gouvernement.

«Les affiches sont imprimées par les candidats eux-mêmes et il leur revient de les déposer auprès de la commission électorale avant la date limite», dans ce cas le lundi 10 avril, a-t-on expliqué au ministère des Affaires étrangères.

Selon le ministère, «seuls 10 candidats ont livré ces affiches à la commission électorale dans les délais impartis. Leurs affiches figurent donc sur les panneaux électoraux des bureaux de vote».

13 heures 03 : Le taux de participation à midi est de 28,54%

Les Français se sont mobilisés de façon importante dès dimanche matin, entraînant un des meilleurs taux de participation depuis quarante ans à la mi-journée, soit 28,54% en métropole pour le premier tour de cette élection présidentielle, incertain et sous haute surveillance. Il était à la même heure de 28,29% en 2012, 31,21% en 2007, 21,40% en 2002 et 22,84% en 1995.

Lors de la dernière élection, le taux de participation définitif avait été 79,48%.

L’élection de 2002 est celle qui avait enregistré le plus faible taux de participation (71,6%).

Les départements qui ont le plus voté sont le Gers (38,46%), la Corrèze (38,11%) et le Cantal (36,34%). Ceux qui ont le moins voté sont le Pas-de-Calais (23,35%), le Val-de-Marne (21,21%) et le Val-D’Oise (20,65%).

A Paris, le taux de participation s’élevait à 24,24%, en hausse par rapport à 2012 (21,68%).

12 heures 29 : Tous les candidats ont voté

Tous les candidats à l’élection présidentielle française ont glissé leur bulletin dans l’urne. Jean-Luc Mélenchon a été le dernier des 11 prétendants à l’Elysée à accomplir son devoir de citoyen, vers 12h15. Le président François Hollande avait lui voté peu après 10h00 à Tulle (Corrèze), tandis que son prédécesseur Nicolas Sarkozy a fait de même vers 11h30 à Paris (XVIe). Le taux de participation à midi était de 28,54%, soit un petit peu plus qu’en 2012 (28,29%), a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) a ouvert le bal des candidats, à Yerres (Essonne), peu avant 9h00. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) a été la suivante, à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Benoit Hamon (Parti Socialiste) à Trappes (Yvelines), Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste) à Bordeaux (Gironde), Emmanuel Macron (En Marche) au Touquet (Pas-de-Calais), François Asselineau (Union populaire républicaine) à Paris (XIe), Marine Le Pen (Front National) à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) à Paris (XXe), Jean Lassalle (Résistons!) à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), François Fillon (Les Républicains) à Paris (VIIe) et Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) à Paris (Xe) sont désormais tous passés par l’isoloir.

12 heures 19 : Des bureaux de vote temporairement évacués à Besançon et Saint-Omer

Un bureau de vote a dû être évacué dimanche matin à Besançon, pendant près de deux heures, en raison d’un véhicule suspect, annoncent plusieurs médias français. Un autre a été évacué à Saint-Omer pour des raisons semblables.

Vers 9h30, une voiture s’est encastrée dans les murs d’un bureau de vote de Besançon (est de la France, département du Doubs). Deux personnes sont ensuite sorties du véhicule pour prendre la fuite, laissant le moteur du véhicule tourner, selon BFMTV.

Les forces de l’ordre ont constaté que le véhicule avait été volé et était muni de fausses plaques d’immatriculation.

Par mesure de précaution, le bureau de vote a été évacué. Les électeurs ont pu de nouveau avoir accès au bureau vers 11h30, après les vérifications d’usage des forces de l’ordre et des équipes de déminage.

Selon France 3, un autre bureau de vote a été évacué pour des raisons similaires à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. La décision d’évacuer le bureau a été prise dans ce cas en raison de la présence d’une voiture immatriculée aux Pays-Bas dont les portes et fenêtres étaient ouvertes, mais pas le coffre. Les services de déminage ont, là aussi, été appelés sur place.

9 heures 39 : Les 66 546 bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Les Français ont commencé à voter dimanche à 8h00 sous haute surveillance après un nouvel attentat à Paris, pour le premier tour d’une élection présidentielle hautement imprévisible et jugée cruciale pour l’avenir de l’Union européenne.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter.

Deux des 11 candidats sont déjà passés par l’isoloir: Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) à Pantin (Seine-Saint-Denis) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) à Yerres (Essonne).

Les bureaux sont ouverts de 8h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors de la précédente présidentielle. Ils resteront accessibles jusqu’à 20h00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris.