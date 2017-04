Nouveau record pour la 29e édition du Télévie: 11.027.650 euros ont été récoltés (+ photos)

Le Télévie est organisé depuis 1989 et vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l’enfant et de l’adulte. En 29 éditions, plus de 173 millions d’euros ont ainsi été récoltés.

(Jean-Michel Zecca et Virginie Efira - Belga)

(Julien Doré et Virginie Efira - Belga)

(José Garcia a participé à la récolte des dons par téléphone - Belga)

(Notre ministre de l’Intérieur aussi... - Belga)