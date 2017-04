Une femme blessée par balles avenue de la Gare à Grâce-Hollogne

Angélique, une femme âgée de 26 ans, est entre la vie et la mort après avoir été retrouvée chez elle, avenue de la Gare à Grâce-Hollogne, blessée par balles.

Les faits se sont déroulés ce samedi en fin d’après-midi. Un homme a appelé la police après avoir entendu deux coups de feu chez ses voisins. A leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert la jeune femme blessée d’une balle dans le bras et d’une autre dans la gorge.

Bien que dans un état critique, elle a réussi à accuser son mari avant d’être transportée à l’hôpital.

Mari qui n’était pas présent lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux.

Il s’est toutefois présenté à la police peu de temps plus tard, mais nie être l’auteur des coups de feu. Il explique avoir quitté son domicile après une dispute avec son épouse et impute les tirs à un inconnu de passage…

Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs. Piotr, 28 ans, a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Les premiers devoirs d’enquête, et notamment les tests permettant de voir s’il a eu une arme à feu en main récemment, devraient permettre d’y voir plus clair.