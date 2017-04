Monte-Carlo: après avoir vaincu Novak Djokovic, David Goffin bute sur l'ogre Nadal et sort en demi-finale

David Goffin n’a pas réussi à se qualifier en finale du Masters 1000 de Monte Carlo, une épreuve sur surface dure dotée de 4.273.775 euros. Le Belge, 13e joueur mondial et 4e tête de série, a dû s’incliner 6-3, 6-1 face à Rafael Nadal (ATP 7/N.4). La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.

Pour son premier duel face à Nadal, Goffin avait bien débuté la rencontre, faisant d’entrée le break à 1-2. Nadal est revenu à 3-3 avant un break décisif à 5-3. L’Espagnol remportait la première manche 6-3.

Dans le deuxième set, Goffin a perdu ses deuxième et troisième services, permettant à Nadal de s’envoler à 4-1. L’Espagnol a poursuivi sur sa lancée et, malgré deux balles de match sauvées par Goffin, l’a emporté 6-1.

Lauréat de 69 tournois ATP, Nadal, 30 ans, vise un dixième titre à Monte Carlo, où il s’est imposé pour la première fois en 2005.

Goffin, 26 ans, manque l’occasion de disputer la première finale dans un Masters 1000 de sa carrière. Il compte toujours deux titres ATP, à Metz et Kitbühel, tous deux en 2014, et six finales ATP, en 2014 à Bâle, en 2015 à Gstaad et Bois-le-Duc, en 2016 à Tokyo et cette saison à Sofia et Rotterdam.

En finale, Nadal retrouvera son compatriote Albert Ramos-Vinolas (ATP 24/N.15), vainqueur du Français Lucas Pouille (ATP 17/N.11) 6-3, 5-7, 6-1. Le Catalan de 29 ans, bourreau du N.1 mondial Andy Murray en 8e, disputera sa première finale de Masters 1000. Nadal mène 2 victoires à 0 dans les confrontations entre les deux hommes.