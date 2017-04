Michele Scarponi décède dans un accident à 37 ans (photos et vidéo)

Michele Scarponi était professionnel depuis 2002. Il a été déclaré vainqueur du Tour d’Italie 2011 a posteriori, à la suite du déclassement d’Alberto Contador. Il s’était encore classé 4e du Giro en 2012 et 2013. L’année dernière, il avait pris la 16e place du Tour d’Italie et la 11e du Tour d’Espagne.

"Michele a terminé 4e du Tour des Alpes vendredi à Trente", a relaté l'équipe Astana dans un communiqué. "Il est ensuite rentré chez lui à Filottrano en voiture, avec son masseur et il était avec sa famille vendredi soir. Ce matin, Michele est sorti à vélo pour un entraînement matinal et c'est là que la tragédie a eu lieu. Nous avons perdu un grand champion et un homme spécial, souriant dans toutes les situations. Il était un repère pour tous au sein de l'équipe Astana."

Le coureur des Marches, membre de l’équipe Astana depuis 2014, avait notamment également remporté Tirreno-Adriatico en 2009, la Semaine cycliste lombarde 2010, le Tour de Catalogne 2011 ou le Grand Prix de la côte étrusque 2013.

Scarponi a décroché sa dernière victoire la semaine dernière en s’adjugeant la 1e étape du Tour des Alpes (2.HC), dont il a pris la 4e place finale.

Scarponi laisse une femme et deux enfants derrière lui. Il était connu et apprécié par ses collègues. Il laisse à coup sûr un grand vide dans le peloton à quelques jours du Giro.

Michele Scarponi avait posté une photo de lui avec ses deux enfants il y a à peine quelques heures.

...anche se solo per un giorno ho pensato di portarne a casa 2 di maglie da leader....👍🔝💪😍🔝 👬👕👕 pic.twitter.com/EYpS648e1i — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) 21 avril 2017

Here is an audio comment by our @MicheleScarponi after today's stage at the @Tourof_TheAlps #TotA pic.twitter.com/gXytrwJdBF — Astana Proteam (@AstanaTeam) 20 avril 2017

RIP @MicheleScarponi one of the funniest riders pic.twitter.com/QKvqEWApxX — Gianni Meersman (@GianniMeersman) 22 avril 2017

The thoughts of the entire @Lotto_Soudal team go out to the family and loved ones of Michele Scarponi. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 22 avril 2017

Absolutely devastating to see the tragic news about @MicheleScarponi . One of the nicest guys you could ever meet. RIP my friend. pic.twitter.com/hJrx4hgdoE — Mark Cavendish (@MarkCavendish) 22 avril 2017

"Scarpa" friend, brother, Thanks for all the beautifull moments and the nice experience that you gave us! (1/2) — Laurens De Vreese (@LaurensDeVreese) 22 avril 2017