Le corps sans vie d'une dame découvert sur le parking de Mons Expo (photos + vidéo)

Vers 7h du matin, la police de Mons-Quévy s’est rendue sur les lieux. Les pompiers de Mons et une équipe de la protection civile ont également été sollicités.

Un large périmètre de sécurité a été établi autour du site de Mons Expo. Les experts du labo viennent de descendre sur place et le Parquet de Mons est également attendu. Une bâche blanche a été placée autour de la dépouille, et ce, afin de permettre aux enquêteurs de travailler à l’abri des regards indiscrets. La victime n’a pas encore été formellement identifiée. Il s’agit à première vue d’une dame assez jeune. Quant aux circonstances du décès, elles restent également à élucider. D’après ce qu’indiquent nos confrères de Vivacité, le corps gisait dans une mare de sang à côté d’une voiture. Mais l’enquête vient seulement de débuter.