Playoffs 1: La Gantoise a gaspillé face à Ostende (1-1)

Le match d’ouverture de la 4e journée des Playoffs 1 s’est terminé vendredi par un partage enre La Gantoise et Ostende (1-1). Franck Berrier a ouvert la marque pour les Côtiers (66e, 0-1) et Yuya Kubo a égalisé pour les Buffalos (73e, 1-1). Au classement, Gand s’empare de la deuxième place avec 33 points, un de plus que le Club Bruges, qui se rend dimanche chez le leader anderlechtois (38 points).

Après son 7 sur 9 contre Bruges, Anderlecht et Charleroi, La Gantoise a affronté Ostende, considéré comme l’un de ses deux plus abordables adversaires. Moses Simon a rapidement tenu à confirmer cette opinion mais sa tentative est passée à bonne distance du but ostendais (4e). Les Buffalos ont lancé la machine mais n’étaient pas capables de l’utiliser. Isolé dans les seize mètres, Jérémy Perbet a placé le ballon dans les mains de Silvio Proto (17e). Une première alerte pour le gardien des Kustboys dont la main n’a pas tremblé sur un coup franc de Danijel Milicevic (19e) et qui, d’un réflexe spectaculaire, a empêché Stefan Mitrovic de faire mouche sur corner (21e).

La Gantoise avait les bonnes cartes en mains mais subitement Ostende a donné des soucis à Lovre Kalinic via Sébastien Siani (32e) et Knowledge Musona, rentré de blessure (33e).

En début de seconde période, Perbet a de nouveau gaspillé une grosse possibilité (59e), ce qui a incité Hein Vanhaezebrouck à le remplacer par Kalifa Coulibaly (63e). Le public gantois n’a pas eu le temps de voir l’attaquant malien à l’oeuvre que Musona a alerté Kalinic d’un tir trop central (64e). Berrier, lui, n’a pas fait de cadeau au gardien croate quand il s’est retrouvé dans le rectangle (66e, 0-1).

Obligé d’effectuer un deuxième changement suite à la blessure de Brecht Dejaegere (72e), le coach gantois a lancé Samuel Kalu. Le Nigérian a permis à Kubo, qui est arrivé en janvier, de marquer son 7e but de la saison (73e, 1-1).

En réaction, Yves Vanderhaeghe a sorti Landry Dimata pour Joseph Akpala (81e). Un changement poste pour poste, qui n’aura pas permis aux Ostendais de se rapprocher de Kalinic. Ostende, 28 points, est cinquième, devant Charleroi (27).