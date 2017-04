Cinq personnes interpellées suite à des perquisitions: des proches de Brahim Abdeslam et Abaoud arrêtés

Spo

Dans la nuit de 20 au 21 avril, cinq personnes ont été interpellées en région bruxelloise et aux alentours, en lien avec Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaaoud, terroristes de Paris. Des armes, un gilet pare-balles, du cannabis et des munitions ont été trouvés. Un dossier terroriste a été ouvert, mais selon nos informations, il ne s’agirait que d’une bande liée à la drogue.