D3 amateurs: le RFB doit battre le Léopold pour continuer à y croire

Lai s’est blessé derrière le genou, plus précisément au niveau du creux poplité, et est très incertain pour la réception du Léopold. Touché à la cuisse, Aaziz est d’ores et déjà forfait alors qu’Itoua souffre d’une rage de dents. Par contre, Mendy rentre de suspension.

Les verts n’ont plus leur sort entre les mains puisqu’ils sont tributaires des résultats de Molenbeek et de Rebecq qui affrontent respectivement Waterloo et Tournai. Mais la direction du RFB lance un appel aux supporters pour pousser l’équipe vers la victoire contre les Bruxellois ce dimanche et vers l’exploit si les co-leaders perdent à nouveau des plumes.