Alix Battard et Laurent Haulotte prendront part à la soirée de clôture du Télévie

Voici le communiqué du Télévie :

En août dernier, Alix Battard et Laurent Haulotte découvraient que leur petite Théodora était atteinte d’un néphroblastome, un cancer du rein. S’en est suivi pour Théodora un long traitement par chimiothérapie ainsi qu’une opération.

« Du haut de ses 2 ans et demi, Théodora nous impressionne par son courage », soulignait Alix à l’époque. « Les enfants ont cette faculté magique de vivre dans l’instant et de se remettre de chaque douleur avec malice. Nous aussi, nous apprenons dorénavant à vivre minute après minute, au gré des bonnes et des mauvaises nouvelles. Le pronostic de guérison est bon. Cependant, nous découvrons la violence des effets secondaires que provoque la chimiothérapie, les cicatrices physiques et morales que laisse chaque séjour à l’hôpital. »

À la veille de la soirée de clôture du 29 ème Télévie, Alix et Laurent sont très heureux et émus de pouvoir partager de bonnes nouvelles concernant leur fille, Théodora :

« Après 35 semaines de traitement, une opération et de nombreuses chimiothérapies, notre princesse vient d’entrer en phase de rémission.

Il y a 30 ans, à la création du Télévie, les enfants comme Théodora, atteints d’un néphroblastome, avaient environ 30 % de chances de s’en sortir. Aujourd’hui, grâce à la recherche et aux progrès notamment des traitements par chimiothérapie, c’est l’un des cancers de l’enfant qui se soigne le mieux. Le taux de guérison approche les 90 %.

Ce type de pronostic nous a permis de traverser cette épreuve avec plus de sérénité. Malheureusement, ce n’est pas le cas de toutes les familles que nous avons pu rencontrer. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et financer la recherche contre le cancer reste l’une des voies les plus porteuses. Avec conviction, nous vous encourageons donc à soutenir, cette année encore, le Télévie.

Nous voulons aussi vous remercier chaleureusement pour les innombrables marques de soutien, d’affection et de compréhension que nous avons reçues tout au long de ces derniers mois. Elles ont été une source de profond réconfort. Nous avons de la chance d’être aussi bien entourés. De tout notre cœur, merci.

Merci à Théodora d’avoir été notre lumière. Par sa douceur et son sourire, c’est elle qui nous a montré la route. Nous sommes tellement fiers d’être ses parents. »

Conscients que l’issue heureuse du traitement de Théodora doit convaincre de l’utilité des dons, Alix Battard et Laurent Haulotte prendront part à la soirée de clôture du Télévie. Au cours de l’émission, un reportage constitué d’images personnelles d’Alix et Laurent retracera le parcours de Théodora au cours de ces derniers mois. Véritable hymne à l’amour de leur fille et à l’espoir de guérison, ce document se veut convaincre les citoyens de la nécessité de faire un don pour le Télévie et, partant, de contribuer davantage encore aux avancées permises par la Recherche. Parce que c’est bien elle qui, au final, rend possible l’espoir face à la maladie.