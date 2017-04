Quaregnon: il tente de revendre une guitare volée deux jours plus tôt... Puis est arrêté

Mais le personnel du magasin n’a pas été dupe. La chaîne « Cash Converters » dispose d’un site interne où sont recensés les objets que les gens se sont fait voler. Une guitare semblable y était indiquée... C’est pourquoi le vendeur s’est éclipsé avec l’instrument, prétendant devoir le tester. La police boraine a été appelée sur les lieux. Une fois les policiers sur place, le client se montre nerveux. Il explique aux policiers qu’il ne savait pas que la guitare était volée, et tente de sortir du magasin. Il explique avoir acquis l’instrument lors d’une brocante et souhaite la revendre pour 250 € car son groupe de musique se dissout ce week-end...

Mais les policiers non plus ne sont pas dupes. Ils demandent au quinquagénaire français comment il s’est rendu jusque Quaregnon. Ce dernier explique avoir été déposé... Mais les policiers ne le croient pas, le fouillent et retrouvent les clés de son véhicule. Il se trouve justement sur le parking.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fouille du véhicule a donné des résultats : à l’intérieur se trouvaient un cutter, un tournevis, deux paires de gants noirs, une lampe de poche, des lunettes , des vêtements foncés... Bref, l’attirail du parfait cambrioleur. Plusieurs cannes à pêche, des câbles de démarrage, un sac à dos et un large rouleau de ruban adhésif sont aussi retrouvés.

L’homme a été interpellé. Les policiers ont la confirmation que la guitare et les autres instruments sont bien volés. En effet, la police de la route enquête justement sur un vol commis deux jours plus tôt à Saint-Ghislain, dans une station-service. Un homme d’une trentaine d’années s’est fait voler un ampli, une guitare, son pc portable, les papiers du véhicule et un sac à dos. Il a vu le voleur s’enfuir... Ce dernier circulait justement dans le même type de véhicule et portait les mêmes vêtements que ceux retrouvés. La vidéosurveillance semble aussi confirmer l’hypothèse.

Le suspect a dès lors été privé de liberté. Les objets et la voiture ont été saisis. Cependant, l’ordinateur portable volé n’a, quant à lui, pas été retrouvé, de même que les papiers du véhicule.

L'enquête doit encore déterminer si le suspect est impliqué dans d'autres faits.