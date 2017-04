La ville de Mons lance une consultation citoyenne

Bill Cortvriend et Alexandre Detroux, de Citizen Lab, la start up qui a mis au point la plateforme www.demain.mons.be.

La ville de Mons veut solliciter la participation de ses citoyens pour élaborer son projet « Mons 2025 », a expliqué Elio Di Rupo ce vendredi matin en présentant la plateforme www.demain.mons.be. A partir de ce jour et jusqu’à la fin du mois d’août, ce site internet est ouvert pour recueillir les propositions des habitants afin d’améliorer la vie à Mons (on parle ici bien sûr du grand Mons, 19 ville et villages, et pas seulement de Mons-centre). Ceux qui préfèrent le papier à l’ordinateur ne sont pas oubliés : des formulaires de participation seront inclus dans le prochain de MonsMag, le magazine communal.

Les idées citoyennes feront ensuite l’objet de rencontres, de réunions, d’analyses...

www.demain.mons.be a été conçu par Citizen Lab, une entreprise dont le siège est à Bruxelles. Elle a déjà réalisé 26 projets de ce type, pour des villes (surtout en Flandre), régions... Et même pour le gouvernement fédéral danois ! En Wallonie, seule Liège a fait appel avant Mons à ses services.