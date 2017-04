Le policier abattu jeudi soir sur les Champs-Elysées s'appelait Xavier Jugele et avait 37 ans

Jeudi soir, lors de l’attaque sur les Champs-Elysées, un policier a été tué jeudi et deux autres ont été blessés lors de la fusillade revendiquée par Daech. Qui était le policier abattu ? L’homme avait 37 ans et avait plusieurs années d’expérience.

L’Express a dressé le portrait de cet homme de 37 ans qui a perdu la vie jeudi soir sur les Champs-Elysées. Sur place, un bouquet de fleurs déposés près de l'endroit où le policier a été tué. Un hommage national lui sera rendu. La victime s'appelle Xavier Jugele. « Il avait fait toute sa carrière à Paris et était membre de la 32e compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris, une unité qui s'occupe du maintien de l'ordre dans la capitale », a expliqué à L'Express Yves Lefebvre secrétaire général d'Unité-SGP Police FO.

Xavier Jugele était présent au Bataclan lors du concert de Sting pour la réouverture de la salle endeuillée par les attentats du 13 novembre. « Ce concert est pour célébrer la vie. Pour dire non aux terroristes », y avait-il déclaré.

Bouleversé et ému par le drame qui vient de toucher la @PoliceNationale et Flag !, le policier tué étant adhérent pic.twitter.com/tcsRmjBZNc — Flag ! (@flagasso) 20 avril 2017

Il était membre du Flag, une association des policiers et gendarmes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), selon un message sur la page Facebook de l’association. Elle se dit « bouleversée » et a annulé un événement prévu dimanche. « Notre association n'a pas le coeur à la fête », écrit le FLAG.

L’homme était pacsé et a laissé derrière lui un compagnon.