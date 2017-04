La presse britannique encense la prestation des Mauves

Les Belges peuvent être fiers. Malgré les éliminations de Genk (face au Celta Vigo) et Anderlecht (à Manchester United), nos deux clubs ont fait mieux que se défendre en quart de finale de l’Europa League. Et ce jeudi soir, c’est surtout la prestation des Mauves à Old Trafford qui n’a laissé personne indifférent. La presse britannique est d’ailleurs élogieuse envers René Weiler et ses hommes. « Anderlecht a obligé l’équipe locale à se battre pour chaque ballon. Manchester United a du mal à tuer un ses matches depuis le début de la saison, mais l’équipe belge a brillamment défendu », raconte notamment le DailyMail au lendemain de la rencontre.

Le Telegraph, de son côté, a été charmé par la prestation de trois joueurs anderlechtois : « Tant Youri Tielemans, 19 ans, que Kara, ont été fantastiques. Sofiane Hanni, le capitaine, qui n’a pas joué au match aller, a égalisé et fait la différence avec ses qualités ». Concernant le buteur des Mauves, « il a montré à Chelsea (battu 2-0 dimanche dernier à Old Trafford) comment il fallait s’y prendre », ajoute le Manchester Evening News.

Du côté de chez Sky Sports, on mettait l’accent sur deux joueurs, le gardien Ruben et l’ailier Acheampong, alors que la BBC insistait sur la prestation collective des Mauves : « Manchester est passé tout près de l’élimination. Les Mancunians se sont fait prendre pas les contres menaçants d’Anderlecht », peut-on notamment lire sur le site de la chaîne publique.