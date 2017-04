Daech revendique l'action dirigée contre des policiers sur les Champs-Elysées: l'assaillant abattu serait un combattant belge selon l'EI

Rédaction en ligne

Via son canal de propagande habituel l'agence Amaq, l’Etat Islamique a revendiqué l’attaque contre les policiers parisiens qui a fait un mort et deux blessés parmi les forces de l’ordre et donne le nom de son combattant abattu: AbuYusuf surnommé #AlBeljiki (Le #Belge)."