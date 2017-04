Julien Courbet était présent lorsque la fusillade a éclaté à Paris: "Je n'ai jamais vécu une telle scène de panique"

Julien Courbet a expliqué qu'il était "enfermé dans un resto" situé à proximité de la célèbre avenue. "C'est l'horreur, on ne sait pas ce qui se passe" a-t-il tweeté avant de donner plus de détails. "Le resto a fermé la grille (...) On est au sous-sol, ils cherchent encore quelqu'un ça hurle" a-t-il écrit, choqué par la "scène de panique" qui se joue devant lui.

Je n ai jamais vécu une telle scène de panique on s est réfugié dans des bureaux toutes les tables renversées par des gens pris de panique — Julien Courbet (@courbet_julien) 20 avril 2017

