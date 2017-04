Les bourreaux de Valentin ont utilisé des menottes de police!

On pensait également que Valentin avait les mains entravées par des colsons, comme cela avait été le cas lorsqu’il avait déjà une première fois été victime de mauvais traitements par Alexandre et 2 autres jeunes, il y a environ 1 an. Mais des sources proches du dossier précisent que ses bourreaux ont utilisé… des menottes. Des menottes qui font l’objet de toutes les attentions. Car il ne s’agit pas de simples jouets. Il s’agit menottes de police. Elles pourraient provenir de Belinda, dont la maman est policière… L’enquête devra en tout cas le déterminer.

Découvrez nos nouvelles révélations dans cette affaire sordide!