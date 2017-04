L'étonnante confidence de Céline Dion: elle dort dans le même lit que ses jumeaux de six ans

Dans une interview accordée à l’émission britannique Bizarre, Céline Dion a confié qu’elle passait ses nuits aux côtés de ses fils Eddy et Nelson, âgés de six ans.

« Je m’organise pour ne pas me sentir seule. Je me suis acheté un grand, grand, grand lit et j’y dors avec mes jumeaux, a-t-elle expliqué. Ils me réconfortent beaucoup. J’ai besoin d’eux. J’ai besoin de les avoir près de moi. Et au moment où ils me diront qu’ils veulent avoir leur propre chambre, leur chambre sera prête. »

La présence de René Angélil, décédé en janvier 2016, est évidemment encore très présente.

(Lors des funérailles de son époux – Photonews)

« Avec Eddy et Nelson (les jumeaux), on lui fait un bisou tous les soirs. Nous avons un petit rituel où nous souhaitons bonne nuit à une petite photo de lui. Ensuite, les enfants lui parlent. Et ils lui écrivent des petits mots, les accrochent à des ballons et on les envoie dans le ciel. »

René est encore tellement présent qu’avant de prendre des décisions importantes, elle continue à se tourner vers son défunt mari. Elle s’est ainsi adressée à un portrait de lui avant d’accepter de chanter pour le remake du film La Belle et la bête…