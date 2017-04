Suspension probatoire pour un professeur qui harcelait une élève mineure à Lessines

Le tribunal correctionnel de Tournai a accordé, jeudi, la suspension probatoire du prononcé de la condamnation d’une durée de cinq ans à un professeur de mathématiques d’une école de Lessines, poursuivi pour avoir harcelé une élève de 14 ans dont il était amoureux. Le tribunal l’oblige à suivre un traitement psychologique visant à lui faire comprendre la distance qui existe entre lui et ses élèves. La victime ne fréquente plus cette école où le professeur exerce toujours.

Le professeur âgé de 40 ans ne contestait pas être l’auteur des SMS envoyés à la victime au début du mois de juin 2015. A travers ces messages, il déclarait sa flamme à la victime, une jeune fille vulnérable qui avait été placée dans un foyer d’accueil.

Dans d’autres messages, il invitait la jeune fille à aller le voir dans son bureau après les cours et il ne cessait de lui caresser le bras en lui parlant. Les faits ont été dénoncés à l’école et le professeur a perdu son poste de préfet de discipline. Il a toutefois pu continuer à exercer son métier.

La défense avait plaidé l’acquittement, arguant que la victime n’avait pas répondu aux SMS envoyés entre le 2 et le 4 juin. Or, le tribunal a constaté que le contenu d’un SMS envoyé le 2 juin en soirée, implique d’office une conversation entre le professeur et son élève.

Le tribunal relève aussi que les SMS révèlent qu’il avait conscience d’ennuyer son élève.

Un dommage moral de 1.250 euros a été octroyé à la victime.