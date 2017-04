Un dealer français interpellé à la frontière de Quiévrain

Ce mercredi après-midi, la police des Hauts-Pays a mené une opération antidrogue à la frontière entre la Belgique et la France. Une dizaine de policiers étaient mobilisés côté belge. Une équipe française était également présente.

« On se rend compte que des Français viennent de plus en plus souvent dealer à la frontière, pour pouvoir repartir très vite en France, explique le commissaire Rudy Van Waeyenberge. Nous avons donc décidé de mener cette opération, de 14 h à 17 h, avec des agents en civil. »

Un jeune dealer français de 20 ans a été pris en flagrant délit. Il a été interpellé et mis à la disposition de la justice belge. « Ce genre d’opération sera répétée le plus souvent possible », prévient la police des Hauts-Pays.