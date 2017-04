Eden Hazard et Romelu Lukaku dans l'équipe de l'année en Angleterre

Eden Hazard, en tête du classement avec Chelsea, est un habitué puisqu’il a déjà été récompensé en 2013, 2014 et 2015. Pour Romelu Lukaku, c’est une première. L’attaquant d’Everton est actuellement en tête du classement des buteurs.

L’équipe de l’année est la suivante : David de Gea (Manchester United) – Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham) – N’Golo Kanté (Chelsea), Dele Alli (Tottenham), Sadio Mané (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea) -Romelu Lukaku (Everton), Harry Kane (Tottenham).

#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll