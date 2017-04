Le couple royal et deux de leurs enfants ont profité de quelques jours en Espagne… mais pas pour le soleil et la mer

À la fin des vacances de Pâques, le couple royal et deux de leurs enfants se sont rendus en Espagne durant quelques jours. Mais ils sont loin, très loin d’avoir eu le temps de faire « bronzette ». Gabriël et Emmanuel n’ont en effet pas vu la plage, ni la mer.

C’est en compagnie de deux de leurs enfants, Gabriel (14 ans) et Emmanuel (12 ans), que le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus quelques jours en Espagne la semaine dernière. Comme l’explique la presse espagnole, citée par le Nieuwsblad, cette famille royale réduite était accompagnée de plusieurs gardes du corps.

Tous ont séjourné dans un hôtel quatre étoiles à Estella, une ville au nord de l’Espagne, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais selon les médias ibériques, ils n’étaient pas là pour profiter du soleil. Le vendredi saint, la famille a en effet assisté à plusieurs processions avant de visiter une église. D’autres visites de monuments religieux étaient également au programme.

« Philippe et Mathilde sont un très beau couple », a expliqué un témoin qui les a croisés à l’hôtel à El Mundo. « Ils parlent parfaitement espagnol et sont très simples. Tout le monde n’avait pas compris qu’il s’agissait du Roi et de la Reine de Belgique ».