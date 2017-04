Voici comment les 11 candidats à la présidentielle se présenteront, ce jeudi soir, à la télévision

Dans une campagne à multiples rebondissements et au niveau de suspens inédit, ce sera la dernière grande fenêtre médiatique avant la très attendue échéance de dimanche. Et notamment pour les quatre en position d’accéder au second tour au vu des intentions de vote: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et un peu derrière dans les sondages, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, qui ont réduit l’écart dans la dernière ligne droite.

L’émission débute à 20H, et, à la fin, les candidats à l’Elysée se retrouveront toutefois tous ensemble vers 22H45 pour une conclusion de 2 minutes 30 chacun, toujours en direct. Mais là non plus, pas de débat possible dans ce format inédit, objet de nombreuses tractations entre la chaîne publique et les équipes des candidats.

Pas de « politique-spectacle »

«Le débat, c’est formidable, c’est les ‘punchlines’, les petites phrases, les postures», mais «trois jours avant le scrutin, ce n’est pas de ça dont les citoyens ont besoin», a défendu le directeur de l’information de France Télévisions, Michel Field. «On ne va pas aller vers la politique spectacle mais une forme sérieuse, cadrée, statutaire», a-t-il affirmé.

Thèmes au menu: pouvoir d’achat, chômage, international, Europe... et «une ou deux questions de précision du programme». Chaque candidat aura également «une carte blanche» sur la thématique de son choix.

Les ordres de passage

Par tirage au sort, les candidats, interviewés par les journalistes David Pujadas et Léa Salamé, se succéderont ainsi: Jean-Luc Mélenchon (20H00), Nathalie Arthaud (20H15), Marine Le Pen (20H30), François Asselineau (20H45), Benoît Hamon (21H00), Nicolas Dupont-Aignan (21H15), Philippe Poutou (21H30), Emmanuel Macron (21H45), Jacques Cheminade (22H00), Jean Lassalle (22H15) et François Fillon (22H30).

Un autre ordre de passage a été tiré au sort pour la conclusion: Mélenchon, Hamon, Fillon, Poutou, Lassalle, Cheminade, Asselineau, Dupont-Aignan, Arthaud, Macron, Le Pen.