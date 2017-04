Ligue des Champions: pas de remontada pour le Barça face à la Juventus (0-0), Monaco élimine Dortmund (3-1)

Battus à l’aller, les clubs du FC Barcelone et de Dortmund ne sont pas parvenus à renverser la vapeur au retour. Voilà la Juventus et Dortmund qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions.

FC Barcelone – Juventus Turin (0-0)

Le Barça avait reçu une véritable leçon à Turin. La « Vieille Dame » n’avait fait qu’une bouchée des Catalans (3-0). Mais avec le FC Barcelone, une surprise est toujours possible au match retour, demandez par exemple aux supporters du PSG ce qu’ils en pensent. Dans la presse espagnole, tout le monde évoquait d’ailleurs une nouvelle, et très éventuelle, remontada. Et le week-end dernier, Messi, auteur d’un doublé face à la Real Sociedad, a prouvé qu’il était en grande forme.

D’entrée de jeu, les visités montraient qu’ils souhaitaient aller de l’avant. Ce qui offrait un match ouvert et divertissant. Car si on constatait la présence de quatre défenseurs du côté catalan, on remarquait surtout, en suivant cette rencontre, que les joueurs de flanc prenaient régulièrement des risques. Après un premier quart d’heure de jeu sans véritable danger digne de ce nom, Messi se créait une occasion cinq étoiles, mais ne cadrait cependant pas sa frappe. C’était le début d’une domination, et d’une pression, du Barça. En face, la Juventus jouait de manière regroupée en défense et se montrait redoutable en contre.

La seconde période ressemblait sensiblement à la première. Le FCB se heurtait à un mur de plus en plus robuste. La défense de la Juve était redoutable, parfois à la limite même, les fautes se multipliant. Défensivement, le Barça jouait également assez haut, ce qui renforçait le pressing offensif des Blaugranas. On constatait par contre un sacré manque de précision en zone de conclusion de la part des visités. Le nombre de tirs cadrés était d’ailleurs assez élévé par rapport au nombre de tentatives globales.

Voilà donc le FC Barcelone éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. La Juventus a, pour sa part, prouvé qu’elle pouvait aller très loin dans cette compétition.

Monaco – Borussia Dortmund (3-1)

À Dortmund, on avait davantage parlé de l’explosion, à côté du car des joueurs du Borussia, que de la rencontre de Ligue des Champions. Pourtant, sur le terrain, Monaco avait réalisé une très bonne opération en vue d’une éventuelle qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions (succès 2-3). Probablement chamboulés par ces événements extra-sportifs, les joueurs de Dortmund avaient envie de ne penser qu’au foot ce mercredi. Et, dans ces conditions, ils rêvaient, comme le Barça face à la Juventus, d’une remontada.

En raison de l’arrivée tardive des visiteurs au stade, le coup d’envoi de ce quart de finale retour de Ligue des Champions, prévu à 20h45, a été décalé de 5 minutes. Selon plusieurs médias, c’est le transfert en bus de l’équipe allemande qui est à l’origine de ce retard. Le diffuseur BeIN Sports a ainsi indiqué que le bus du Borussia avait été immobilisé une quinzaine de minutes par les forces de l’ordre.

On ne jouait que depuis 4 minutes que Mendy faisait déjà le show. Il décochait un tir puissant. Burki était sur la trajectoire mais repoussait le ballon dans l’axe. Mbappé était à l’affût et poussait la sphère dans le but.

Si Reus et surtout Sahin, dont la tentative heurtait le poteau, montraient que le Borussia avait des ressources, Falcao annihilait tout suspense dès la 17e minute de jeu. Un goal de la tête qui mettait un terme à une offensive rondement menée.

Après la pause, Dembélé servait Reus dans la surface de réparation. L’Allemand claquait une belle reprise au premier poteau. Subasic ne pouvait rien faire : c’était 2-1.

Par la suite, Monaco se créait les plus belles occasions. Germain faisait d’ailleurs logiquement 3-1 (juste après son entrée au jeu) après une kyrielle d’occasions de Mbappé et Falcao : l’ASM est donc qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions.