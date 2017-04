Mourinho devrait pouvoir compter sur Rooney pour affronter Anderlecht

Le capitaine des ’Red Devils’ vient de manquer quatre rencontres de rang en raison d’une blessure à la cheville. Jeudi dernier, lors du match nul 1-1 entre Manchester United et Anderlecht à Bruxelles, l’attaquant anglais était en effet absent de la feuille de match.

« Il travaille et se sent de mieux en mieux et si il réagit positivement à l’entraînement de ce mercredi après-midi, il sera sélectionné pour affronter Anderlecht », a commenté Mourinho. « Il a de l’expérience et connait par cœur ce genre de rencontre à élimination directe. C’est un joueur dont nous avons besoin. Si nous devons marquer, il nous sera utile. Si nous devons préserver un résultat, conserver le cuir et contrôler la rencontre, il nous sera également très utile ».

Mourinho a notamment précisé que Juan Mata, Phil Jones et Chris Smalling étaient encore blessés.