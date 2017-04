La N-VA et le CD&V enterrent la hache de guerre dans une déclaration commune

Rédaction en ligne

La N-VA et le CD&V veulent «tirer un trait sur le passé», indiquent les deux partis, présents au sein des coalitions fédérale et flamande, dans une déclaration commune de leurs présidents Bart De Wever et Wouter Beke. Après plusieurs accrochages au cours des dernières semaines, MM. Beke et De Wever affirment avoir eu une «discussion approfondie» avec le Premier ministre Charles Michel et confirment qu’ils continueront à collaborer jusqu’aux élections de 2019.