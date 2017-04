Arlon: le papa de la petite Célia, battue à mort, écrit un livre sur l'histoire de sa fille

Rédaction en ligne

C’est une information à lire sur notre nouvelle édition digitale. Près d’un an après le procès des meurtriers de sa fille, David Amand, le papa de Célia, cherche encore à se reconstruire. Aussi, il a commencé la rédaction d’un livre qui raconte l’histoire de sa fille, décédée à 20 mois suite aux mauvais traitements infligés par sa mère et son beau-père. En exclusivité pour La Meuse, David Amand se confie sur ce manuscrit qui le mobilise jour après jour. Et sur les questions qui ne cessent de le hanter.