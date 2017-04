Engie restructure ses fonctions support: plus de 600 salariés impactés en France, Belgique (Electrabel - 126 postes concernés) et Royaume-Uni

Engie a annoncé mercredi la suppression de plusieurs centaines de postes dans le cadre de la réorganisation de ses fonctions support, avec au total 618 salariés impactés en France, Belgique et Royaume-Uni, a-t-on appris de sources syndicales.

Le plus gros de ces suppressions de postes, qui seront réalisées via des départs volontaires, des mobilités internes et des retraites anticipées, touchera la France où 416 salariés sont impactés, ont précisé à l’AFP ces sources syndicales.

En Belgique, 126 salariés sont concernés et 76 au Royaume-Uni, où tout l’effectif sera impacté et la structure fermée.

Parallèlement, une centaine de créations de postes sont prévues, essentiellement en France (104), selon une source syndicale.

Le groupe, engagé dans un vaste plan de transformation et d’économies sur trois ans, a fait cette annonce à l’occasion d’un comité européen mercredi. Il présentera cette restructuration jeudi aux instances locales, avec en France la réunion d’un comité central d’entreprise.

Interrogé par l’AFP, le géant français de l’énergie a simplement confirmé qu’un «projet de nouvelle organisation du siège est présenté aujourd’hui (mercredi) et demain (jeudi) aux instances représentatives du personnel du groupe».

«Cette évolution reposera sur le seul principe du volontariat et ne conduira à aucun licenciement», a ajouté Engie.

Des négociations sont déjà en cours sur les mesures d’accompagnement, ont précisé les sources syndicales.

Le fournisseur français d’électricité et de gaz travaillait depuis cet automne sur la restructuration de ses fonctions support (RH, juridique, marketing, finances...). Les suppressions de postes annoncées représentent 30% de l’effectif dédié en France, 50% en Belgique et 100% au Royaume-Uni.

Même si cette réduction d’effectifs était attendue, le syndicat français CFE-CGC s’est dit surpris par son «ampleur». «Cela semble énorme. On sera vigilant sur l’accompagnement qui sera mis en place et sur un vrai volontariat», a déclaré à l’AFP son représentant Hamid Ait Ghezala.