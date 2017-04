Mons: G.-L. Bouchez déjà en campagne pour 2018

Il n’y aura (peut-être) pas de liste MR à Mons aux prochaines élections communales, en 2018. Le chef de groupe réformateur a annoncé ce mercredi son intention de former une liste « de rassemblement pour une nouvelle majorité communale » ouverte à qui voudra, sans tenir compte des étiquettes politiques. Objectif : empêcher le PS de décrocher une fois de plus la majorité absolue.

Encadré de trois autres élus MR -Jean-Marc Lecocq, Emmanuel Tondreau, Hervé Jacquemin- Georges-Louis Bouchez a donc ouvert la campagne, à un an et demi des élections.

La future liste n’a pas encore de nom -« il sera annoncé le 14 octobre ». Elle ne s’appellera pas MR, en tout cas... Sauf si elle échoue à attirer des candidats d’autres horizons. La liste n’a pas encore de noms de candidats extérieurs à faire valoir. Elle n’a pas non plus de barrière idéologique : « même un communiste » (sic) pourrait la rejoindre. Seule limite à ne pas franchir : les « valeurs de base ». Racistes, sexistes et autres intégristes sont priés de s’abstenir.

S’agira-t-il, en clair, d’une liste anti-Di Rupo? Georges-Louis Bouchez s’en défend, se plaignant au passage d’être la cible de « caricatures mensongères et blessantes » depuis qu’il a été renvoyé dans l’opposition.

En revanche, le futur rassemblement a déjà une ébauche de programme, basée sur les multiples propositions lancées par le MR depuis les bancs de l'opposition au conseil communal.