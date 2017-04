Hornu: Il se fait escroquer de 2.000€ au distributeur!

Elle explique que c’est bloqué, il n’arrive pas à retirer sa carte. Elle lui demande donc de réintroduire son code. Il réessaie encore et encore. Pendant ce temps, la dame va à un autre distributeur et sort de l’argent. La victime lui signale alors que ce n’est pas normal si toutes les machines sont en panne. Elle dit que ce n’est pas la même chose et s’en va… Sur son appareil, le monsieur lit « introduisez votre carte » alors qu’il ne l’a toujours pas récupérée. La victime rentre chez lui à Colfontaine. Une fois arrivé, il appelle ING et bloque sa carte. La dame a réussi à l’utiliser pour retirer des sous et faire des achats entre 13h42 et 14h21. Elle a dépensé plus de 2.000 euros ! En suivant son parcours, elle semble retourner vers la frontière française. L’homme la décrit : longs cheveux noirs, 1 m 70, entre 30 et 40 ans, correctement habillée, bon français, accent du Nord de la France. La police boraine mène l’enquête.